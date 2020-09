Marvel's Spider-Man non avrà un aggiornamento gratuito per PS5, Sony conferma

Dopo diverse settimane di incertezza, finalmente arriva la conferma ufficiale di Sony. Sfortunatamente, però, non è la risposta che si sperava. Coloro che possiedono la versione PlayStation 4 di Marvel's Spider-Man non avranno diritto ad avere l'upgrade gratuito alla versione PS5, dovranno comprarlo di nuovo per poter godere di tutti i miglioramenti di questa "remastered".

Miglioramenti che abbiamo elencato in questa notizia. Solo chi comprerà Marvel's Spider-Man: Miles Morales e la sua versione Ultimate (ovvero quella che contiene anche l'originale Marvel's Spider-Man e i tra DLC) avranno la possibilità di far girare il gioco sfruttando pienamente le capacità di PlayStation 5.

Ecco le parole di Sony:

"Marvel's Spider-Man: Remastered è una versione migliorata di Marvel's Spider-Man ed è incluso all'interno della Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition per PlayStation 5. Inoltre, i giocatori che acquistano Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PlayStation 4 possono eseguire l'aggiornamento alla versione PS5 di Marvel's Spider-Man: Miles Morales senza costi aggiuntivi. C'è anche la possibilità di effettuare un aggiornamento a pagamento per scaricare Marvel's Spider-Man: Remastered.

Al momento non ci sono piani per offrire Marvel's-Spider-Man: Remastered come versione autonoma. I giocatori con una copia di Marvel's Spider-Man per PS4 possono acquistare Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition per provare Marvel's Spider-Man: Remastered su PS5. Marvel's Spider-Man per PS4 sarà anche retrocompatibile su PS5."

In altre parole chi ha già il gioco originale o si compra la Ultimate Edition di Marvel's Spider-Man o si accontenta della retrocompatibilità.

Cosa ne pensate di questa scelta da parte di Sony?