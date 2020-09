Marvel's Spider-Man su PS5: ecco i miglioramenti che otterrà il gioco originale

Sony e Insomnic Games hanno ufficializzato attraverso il PSBlog tutti i cambiamenti che l'originale Marvel's Spider-Man otterrà nella versione Remastered. In altre parole si tratta della versione riveduta, corretta e potenziata che uscirà su PS5 il prossimo 19 novembre in contemporanea con Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Intorno a questa versione del gioco si sta consumando un piccolo giallo: ancora non si capisce, infatti, se coloro che già possiedono e hanno giocato all'originale Marvel's Spider-Man su PS4 potranno accedere a tutti questi potenziamenti o se bisognerà comprare la versione Remastered contenuta all'interno di Miles Morales per poter godere di questi miglioramenti su PS5. Questa versione conterrà il gioco originale più i tre episodi scaricabili di Marvel's Spider-Man: La città che non dorme mai.

Nell'attesa che Sony e Insomniac chiariscano questo aspetto, andiamo a scoprire tutte le novità:

"Oltre a migliorare la risoluzione, abbiamo aggiornato gran parte dei modelli per sfruttare al massimo la potenza di PS5. I volti dei personaggi, tra cui il "Peter Parker di nuova generazione", vantano animazioni straordinariamente espressive, e le strade di New York sono state rese più vibranti grazie a un maggior numero di abitanti e veicoli e a un incremento della distanza visiva. Il tutto con effetti grafici degni della nuova generazione, dai riflessi in ray tracing a sistemi di illuminazione e ombreggiatura più realistici. Al pari di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, anche questo remaster offre una modalità ad alte prestazioni con cui vivere l'azione di gioco a 60 frame al secondo. I caricamenti sono stati pressoché azzerati e non mancano il supporto all'audio 3D e al feedback aptico del controller DualSense. Infine, il gioco include tre costumi inediti per Spider-Man, nuove funzioni per la modalità foto e persino trofei aggiuntivi."

Sapevate che Marvel's Spider-Man: Miles Morales arriverà anche su PS4?

Cosa ne pensate?