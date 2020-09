One Piece: Pirate Warriors 4, il trailer di Urouge, ultimo personaggio del Character Pack 2

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer e qualche immagine di Urouge, l'ultimo personaggio del Character Pack 2 del musou dedicato alla ciurma di Cappello di Paglia: One Piece: Pirate Warriors 4.

Per chi non lo conoscesse, Urouge è soprannominato Monaco Pazzo ed è un pirata sempre sorridente e incredibilmente forte. Fa parte della "Peggiore delle Generazioni". Si tratta di un gruppo di pirati che a sua volta fa parte delle supernove. Questo gruppo è giunto nell'arcipelago Sabaody poco prima della guerra per la supremazia.

Usando il suo gigantesco fisico, Urouge colpisce pesantemente, distruggendo tutto quello che ha intorno, ma resta anche abbastanza veloce da poter fronteggiare avversari più agili. Grazie al Frutto del Diavolo che ha mangiato, è in grado di convertire alcuni dei danni subiti in forza fisica, rendendolo ancora più pericoloso se viene colpito.

Urouge è il terzo e ultimo personaggi del Pack "Peggiore delle Generazioni". Sarà disponibile insieme a X DRAKE e Killer. Tutti i personaggi citati sono inclusi nel Character Pass 2 o possono essere acquistati singolarmente.

Qui, invece, potrete trovare la nostra recensione di One Piece: Pirate Warriors 4.