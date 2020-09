Halo Infinite, Collector's Edition con statua di Master Chief rivelata da un leak

A quanto pare Halo Infinite arriverà nei negozi anche con una Collector's Edition che include una statua di Master Chief e che è stata rivelata da un leak che ha coinvolto la catena americana Best Buy.

Clamorosamente rinviato al 2021, Halo Infinite si presenterà dunque anche con un'edizione limitata il cui prezzo dovrebbe essere pari a 130 dollari. I contenuti della confezione? Oltre alla già citata statua, una custodia steelbook di colore nero.

La descrizione del prodotto sul sito di Best Buy fa riferimento al fatto che tali bonus siano un'esclusiva della catena americana, il che lascia intendere che altri retailer come GameStop, Walmart o Target potranno vantare contenuti differenti.

Naturlamente nel listino non compare la nuova data di uscita di Halo Infinite: come già detto, il titolo di 343 Industries è stato rinviato a un non meglio precisato 2021 e non sappiamo ancora nulla di come stiano procedendo i lavori, né quale sia la loro entità.

Come di certo ricorderete, il rinvio del gioco si è reso necessario dopo le reazioni generalmente negative rispetto al trailer del gameplay di Halo Infinite mostrato nel corso di un evento Xbox, che hanno spinto Microsoft a riconsiderare la qualità tecnica del progetto.

Qui in calce potete vedere un'immagine della Collector's Edition di Halo Infinite così come compariva nel listino di Best Buy, prima che la pagina andasse offline.