Dragon Ball Z, sexy Androide C18 va in piscina in questo cosplay

Comincia una nuova settimana, e noi stiamo per offrirvi il primo cosplay di oggi, lunedì 21 settembre 2020. Un sexy cosplay, ad essere precisi: e la protagonista sarà l'Androide C18 di Dragon Ball Z.

Non è la prima volta che vi proponiamo un cosplay dedicato all'Androide C18, né a Dragon Ball Z, ma questo è particolare: il cyborg in questione ha deciso di andarsene in piscina. Non saremo di certo noi a sottolineare come e perché si tratti di una versione sexy del personaggio, vi basti sapere che la cosplayer merylsama (che tra l'altro è di Gallipoli) ha ottenuto già 9.296 mi piace.

