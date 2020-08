One Piece, Nico Robin prende vita nel cosplay di cauzifer

Il fine settimana si avvicina, e oggi venerdì 14 agosto 2020 torniamo a proporvi un nuovo soggetto per la nostra piccola rubrica dedicata ai cosplay più interessanti e recenti. Tocca nuovamente a Nico Robin di One Piece, celebre manga e anime di Eiichiro Oda; tra l'altro lei non tornava alla ribalta da un po'.

La cosplayer che si è occupata di questo lavoro è cauzifer, dal punto di vista fisico e interpretativo molto adatta ad impersonare la Nico Robin di One Piece. Quest'ultima è di certo una dei personaggi femminili più affascinanti dell'anime di Eiichiro Oda: indaga sul passato del mondo in qualità di storica ed archeologa, e probabilmente si rivelerà fondamentale anche nel raggiungere il tesoro di Gol D. Roger.

Qualitativamente parlando c'è poco da contestare al cosplay di Nico Robin in questione, che trovate poco più avanti in una pratica immagine; su Instagram, in pochi giorni, ha raggiunto circa 3700 mi piace. Fateci sapere cosa ne pensate, lasciando un commento in calce all'articolo.

