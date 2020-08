Call of Duty: Warzone, Infinity Ward correggerà il bug assurdo alle texture di gioco

Vi è già capitato di riscontrare il nuovo bug assurdo di Call of Duty: Warzone ? Ha cominciato a manifestarsi in questi giorni, a circa una settimana dal lancio della Stagione 5, e provoca enormi problemi alle texture di gioco , in modo tanto inatteso quanto grottesco. Prima di procedere oltre nell'informarvi, vogliamo mostrarvelo:

Il bug di Call of Duty: Warzone sembra essere legato alle armi del giocatore equipaggiate con una qualche copertura, o con un motivo particolare. Passando da un'arma all'altra, o semplicemente impugnando quella predefinita, le texture di gioco si "rompono", nel modo in cui vi abbiamo mostrato. Ciò provoca dei glitch grafici davvero esagerati, che possono anche impedire di vedere cose o persone sul proprio cammino. Giocare normalmente diventa impossibile, così come sarebbe impossibile accedere alle stanze segrete dello Stadio.

Vi sono dei casi, infatti, in cui il bug di Call of Duty: Warzone ha coinvolto punti più lontani o altri oggetti sulla mappa di gioco di Activision. Immaginate la gravità di questa combinazione durante uno scontro a fuoco: tenere d'occhio i nemici diventa impossibile, e si finisce presto eliminati, come mostrato in questo nuovo video. Scherzosamente, gli streamer hanno dichiarato di aver raggiunto il boss finale del titolo, e di aver perso.