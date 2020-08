Call of Duty: Warzone, lo Stadio nasconde un segreto: stanze e codici d’accesso

Call of Duty: Warzone prepara dei contenuti segreti ad ogni nuova stagione: ed è normale, dunque, che con l'arrivo della Stagione 5 i giocatori abbiano già scoperto che lo Stadio (Stadium) nasconde un segreto, simile a quello dei bunker negli scorsi mesi. Ma cosa bolle in pentola? E soprattutto, c'è già un modo per risolvere gli indovinelli?

Nello Stadio di Call of Duty: Warzone, area di gioco come potrete immaginare letteralmente presa d'assalto dai giocatori dal lancio della Stagione 5, sono nascoste delle stanze inaccessibili, protette da dei codici di accesso che servono a sbloccarle. Le aree nascoste sono generalmente piene di loot e premi, ma entrare è tutt'altro che semplice.

Innanzitutto, il profilo Twitter ModernWarzone ha scoperto che ogni stanza segreta dello Stadium ha la sua combinazione di riferimento, codici forniti dai computer dello Stadium, ed è già qualcosa; e cioè:

All 3 of the keycard locked rooms inside of Stadium in #Warzone are currently unlockable!

Here's which keycards correspond to which room!

• Middle Level - EL-21

• Lower Level - CL-16

• Parking Garage - P2-16

The coding given by the computers changes every game. pic.twitter.com/pHs2yxfCnu