John Wick 5 è ufficiale, verrà girato insieme al quarto capitolo

John Wick 5 è stato annunciato in via ufficiale da Lionsgate: il film verrà girato insieme al quarto capitolo, il che lascia immaginare una storia in due parti per i sequel.

Dopo gli eventi di John Wick 3 - Parabellum, il celebre sicario interpretato da Keanu Reeves tornerà dunque non con una bensì con due nuove pellicole, puntando a consolidare il successo del franchise.

La conferma di John Wick 5 arriva dall'ultimo incontro della casa produttrice con gli investitori, in cui il CEO John Feltheimer ha detto: "Stiamo preparando la sceneggiatura per i prossimi due episodi della serie action John Wick."

"L'uscita di John Wick 4 nei cinema è fissata al weekend del Memorial Day 2022 (dal 27 al 30 maggio, NdR)", ha continuato Feltheimer. "Speriamo di poter girare sia John Wick 4 che John Wick 5 in contemporanea, non appena Keanu tornerà disponibile all'inizio del prossimo anno."

La saga di John Wick è stata un grande successo per Lionsgate, che ha incassato con i tre film girati finora oltre 584 milioni di dollari. È inoltre in lavorazione una serie televisiva, The Continental, per il network Starz.