Vodafone Happy Friday, premi e regali di venerdì 7 agosto 2020

Come tutti i venerdì che si rispettino, anche oggi 7 agosto 2020 torna l'appuntamento con il Vodafone Happy Friday, il programma fedeltà di Vodafone Italia che ogni settimana propone premi e regali a tutti i clienti più affezionati; cioè a quelli iscritti al Vodafone Happy. Vediamo le promozioni di oggi, allora.

Tutti i clienti, sia consumer che Business, in occasione del Vodafone Happy Friday di oggi potranno ottenere 3 mesi gratis di Storytel. Questa piattaforma offre un catalogo di 100.000 audiolibri e podcast, in lingua italiana, oppure in inglese e in spagnolo, inoltre può essere fruita in streaming o offline. Potrete ascoltare Storytel senza limitazioni, tramite app per smartphone o tablet.

La procedura per ottenere il premio non cambia: dovrete accedere alla vostra app MyVodafone, quindi recarvi nella sezione Happy Friday e disegnare lo smile sorridente, il tutto entro le 23:59 di oggi venerdì 7 agosto 2020. Se perderete il codice sconto (inviato tramite SMS) potrete recuperarlo facilmente nello Storico di Vodafone Happy.

