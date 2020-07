QuakeCon at Home, programma e informazioni: seguitelo in diretta con Multiplayer.it!

QuakeCon at Home è il nuovo evento che sostituisce il QuakeCon standard, ovviamente modificato per venire incontro all'attuale emergenza sanitaria causata dal coronavirus, ma a vedere il programma completo e le informazioni si presenta comunque come una conferenza ricca come le altre, che potrete seguire in diretta su Multiplayer.it.

Non manca molto al venticinquesimo QuakeCon, che si terrà nel fine settimana dal 7 al 9 agosto 2020 e potrà essere seguito sul canale Twitch di Multiplayer.it o direttamente sul canale Twitch di Bethesda. Vediamo dunque il programma completo dei tre giorni in compagnia di Bethesda, per quanto riguarda il loro canale ufficiale.

Venerdì 7 agosto