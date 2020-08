Sword Art Online, Kirito e Asuna nel cosplay di Heyleydia e Pawa Rochi

Il fine settimana si avvicina, e intanto noi abbiamo qualcosa di molto interessante da mostrarvi, nella nostra piccola rubrica a cadenza giornaliera dedicata ai cosplay. Torniamo a proporvi qualcosa a tema Sword Art Online, per l'esattezza un lavoro di coppia che ha per protagonisti Kirito e Asuna.

A realizzare questo lavoro sono stati di recente i cosplayer Heyleydia e Pawa Rochi (rispettivamente Asuna e Kirito), dando così sfogo al loro amore per Sword Art Online. La realizzazione dei costumi e delle armi ci sembra francamente ineccepibile, così come è ottima l'interpretazione dei personaggi. Ma questo potrete giudicarlo da voi poco più avanti, e poi potrete commentare nell'apposita sezione dell'articolo.

Sword Art Online (SAO, per gli amici) consiste in una serie di varie light novel scritte da Reki Kawahara e illustrate da abec, pubblicata da ASCII Media Works sotto l'etichetta Dengeki Bunko. Sono trascorsi già 11 anni dalla sua nascita, e il successo ottenuto parla da sé.

Sword Art Online (SAO, per gli amici) consiste in una serie di varie light novel scritte da Reki Kawahara e illustrate da abec, pubblicata da ASCII Media Works sotto l'etichetta Dengeki Bunko. Sono trascorsi già 11 anni dalla sua nascita, e il successo ottenuto parla da sé.