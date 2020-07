One Piece, Nico Robin prende vita nel cosplay di aurum.heart

Comincia un nuovo giorno, e per iniziarlo al meglio c'è bisogno di un bel cosplay dedicato al mondo degli anime e dei manga: fidatevi, è una legge non scritta. Dunque oggi 29 luglio 2020 vi proporremo un costume che ha per protagonista Nico Robin, personaggio molto affascinante di One Piece.

One Piece, celeberrima opera di Eiichiro Oda, non ha di certo bisogno di presentazioni; e non ne ha bisogno neppure il personaggio femminile di Nico Robin, membro storico della ciurma di Rufy Cappello di Paglia, benché si sia unita ai pirati in un secondo momento, e comunque dopo Nami.

La cosplayer aurum.heart ha dedicato i suoi ultimi sforzi proprio a questo cosplay di Nico Robin: non sarà perfetto, soprattutto se paragonato alle vere e proprie eccellenze che vi abbiamo indicato negli scorsi mesi, ma mostra comunque dedizione e fedeltà al modello originale. Il mondo dei cosplayer è fatto anche di passione, anzi quest'ultima dovrebbe sempre rimanere alla sua base. Notiamo allora come aurum.heart non abbia lesinato in accessori e indumenti per la sua Nico Robin.

Qui di seguito trovate l'immagine del cosplay in questione: vi piace? Non vi sembra niente di particolarmente ispirato? Fatecelo sapere con un bel commento. Ma prima ricordiamo alcuni dei più recenti costumi a tema manga e anime che potrete trovare sulle nostre pagine: