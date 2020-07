Dragon Ball, Bunny Bulma protagonista del cosplay di staticdetonator

Cos'è c'è di meglio di un cosplay dedicato a Bunny Bulma per cominciare al meglio la giornata di oggi, sabato 25 luglio 2020? Il fine settimana va vissuto come si deve, e i costumi a tema anime e manga, specialmente di Dragon Ball, sono sempre ben accetti.

Ecco allora l'ultimo lavoro della cosplayer staticdetonator, che ha deciso di interpretare la bella Bunny Bulma di Dragon Ball. Bulma è un personaggio ben noto, realizzato da Akira Toriyama; ma nelle vesti di Bunny Bulma comparve in pochissimi episodi della prima serie anime (e del manga), sufficienti comunque per incidere un solco profondo nel cuore dei fan.

Il costume di oggi è ben realizzato, anzi Bunny Bulma sembra addirittura trovarsi sul ring del torneo di arti marziali, evento ricorrente in Dragon Ball e Dragon Ball Z. Accessori, parrucca, interpretazione: tutto è ben realizzato, benché nessun aspetto in particolare brilli di luce propria. Cosa ne pensate del cosplay? Trovate l'immagine poco più avanti, potete lasciare un commento, se volete.

E prima di salutarci ricordiamo brevemente gli altri costumi più recenti che vi abbiamo proposto sulle nostre pagine: