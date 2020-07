The Witcher 3, una Triss Merigold incredibile nel cosplay di win_winry

Di tanto in tanto i fan di The Witcher 3 tornano a rispondere all'appello, e decidono di celebrare nuovamente il proprio titolo preferito. Per esempio con un cosplay, come ha fatto la ragazza di cui vi parliamo in questo rapido articolo, che ha avuto un occhio di riguardo per Triss Merigold.

Sarebbe superfluo tornare a cantare le lodi di Triss Merigold, una delle bellissime protagonista dell'RPG di CD Projekt. La cosplayer win_winry, comunque, ha deciso di ricordarci la sua bellezza con un cosplay davvero incredibile, che rende onore in tutto e per tutto alla strega in questione. Dovreste partire dal considerare il volto della ragazza, che è praticamente identica alla Triss Merigold del videogioco, e poi passare a tutti i numerosi dettagli. Anche la qualità del vestito è notevole.

L'immagine di questo cosplay di Triss Merigold la trovate qui di seguito, e sta giustamente iniziando a ricevere la sua doverosa scorta di mi piace su Instagram. Fateci sapere cosa ne pensate, con un commento poco più avanti. Riguardo agli altri cosplay pubblicati sulle nostre pagine negli scorsi giorni, invece, valutate di dare un'occhiata a quelli qui in elenco: