Fable 4 per Xbox Series X, analista suggerisce il probabile annuncio del gioco

Un messaggio dell'analista Daniel Ahmad, meglio conosciuto come ZhugeEX, ha suggerito la possibilità che Fable 4 si annunciato durante l'evento di questa sera dedicato ai giochi first party di Xbox, in particolare di Xbox Series X.

"Xbox terrà il suo Games Showcase per mostrare i nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma. Se siete dei fan degli Xbox Game Studios, credo che nel suo complesso sarà un ottimo show. Sarà ottimo a prescindere che siate dei fan dichiarati o che siate dei fan fabled di Xbox." (non abbiamo tradotto la parola per non perdere il riferimento a Fable).

Che Microsoft annunci Fable 4 questa sera è stato vociferato in più occasioni, quindi non stupirebbe molto se accadesse davvero. A occuparsi del gioco dovrebbe essere il team B di Playground Games, fondato negli scorsi anni proprio per occuparsi di una serie fantasy.

La generazione Xbox One non ha visto l'uscita di alcun nuovo capitolo della serie Fable. Fable Legends è stato cancellato dopo un lungo travaglio, causando il fallimento dello studio di sviluppo Lionhead. Molti ritenevano che Microsoft avesse abbandonato il franchise, ma a quanto pare non è così.

Xbox will hold its Games Showcase tomorrow to show off the latest titles coming to the platform.

I think it'll be a good show overall if you're a fan of Xbox Game Studios. No matter if you're an avowed Xbox fan or a fabled Xbox fan, it'll be good. https://t.co/A0oMFMEao2