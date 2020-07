Dragon Ball Super, Androide C18 prende vita nel cosplay di pinuphaven

Nuovo giorno, nuovo cosplay dedicato al mondo di anime, manga e videogames. Neppure la domenica ci risparmiamo, e oggi 12 luglio 2020 torniamo in azione con un bel costume dedicato all'Androide C18 di Dragon Ball Super.

Androide C18 debuttò inizialmente in Dragon Ball Z, per poi tornare in Dragon Ball GT (non canonico) e Dragon Ball Super (canonico). Il personaggio in questione inizialmente era malvagio, ma poi cambiò indole e sposò Crilin; la cosplayer pinuphaven ha deciso di rendergli omaggio con un lavoro davvero notevole, fedelissimo e ricco di dettaglio ben curati. Notate ad esempio la spilla sulla spalla sinistra e il ciondolo sui pantaloncini di jean. C18 sembra prendere vita.

Anche l'interpretazione di pinuphaven è perfetta, per l'Androide C18; quando un costume è realizzato con passione i risultati si vedono, non trovate? Potete commentare il cosplay di oggi nell'apposita sezione in calce a questo articolo, eccovi un'immagine. Ma è opportuno ricordarvi, prima di salutarci, anche tutti gli altri costumi, più o meno recenti, che troverete sulle nostre pagine.