Ubisoft Forward, Multiplayer.it dedicherà una maratona su Twitch all'evento di domenica

L'Ubisoft Forward sta arrivando e che maratona di Multiplayer.it su Twitch sia! Suonino i tamburi, squillino gli ukulele, trombino le trombe! Domenica sintonizzatevi sul nostro canale Twitch a partire dalle 15:00 per l'evento che vi regalerà la stitichezza!

Si comincia alle 14:00 con la Royal Rumble redazionale. Nessuno sa che cosa sia ma ci sarà da divertirsi. Dopo un'ora di imbarazzo sarà la volta di Emanuele e Luca che alle 15:00 ci parleranno della serie Assassin's Creed. Da dove veniamo, chi siamo, ma, soprattutto, dove andiamo? Verso Far Cry alle 17:00, di cui dovrebbe essere annunciato il sesto capitolo durante l'Ubisoft Forward. Ce ne parleranno Francesco e Umberto. Quindi Emanuele e Vincenzo alle 18:00 esamineranno la stato di Beyond Good & Evil 2 . Sarà un'ora di silenzio e meditazione, visto che del gioco non si è saputo più nulla. Ma ci siamo dimenticati della serie Watch Dogs, di cui ci parleranno Francesco e Aligi alle 16:00, naturalmente in prospettiva Watch Dogs Legion.

Alle 19:00 sarà la volta del pre-show con Pierpaolo, Umberto e Gianluca "Ualone" Loggia, quindi alle 21:00 ci sarà finalmente l'Ubisoft Forward, che sarà commentato in diretta da Pierpaolo e Umberto. I due saranno anche i protagonisti del post show delle 22:00, in cui commenteranno ulteriormente quanto presentato.

Ma ora ciance alla bande e leggiamo il calendario completo della maratona di Multiplayer.it per l'Ubisoft Forward!