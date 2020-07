Serious Sam 4, un nuovo trailer mostra l'esplosivo gameplay del gioco su PC e Google Stadia

Serious Sam 4 è stato uno dei protagonisti del Devolver Direct, l'evento andato in onda nelle ore scorse, durante il quale si è mostrato con un nuovo gameplay trailer tutto incentrato sulla sua rutilante azione.

Non sono stati forniti molti dettagli al riguardo, ma il video contiene una prima parte più narrativa, in cui capiamo qualcosa della missione che vede impegnato l'eroe di Croteam, e una seconda in cui domina assolutamente la distruzione totale e incondizionata, a quanto pare.

Ovviamente, si tratta di uno sparatutto in soggettiva dall'essenza fortemente classica, anzi che fa del legame con la tradizione del genere la sua vera e propria cifra stilistica. La storia racconta dell'umanità che si ritrova sotto assedio, mentre l'intera forza delle orde di Mental si diffonde in tutto il mondo, devastando ciò che rimane di una civiltà distrutta e sconfitta.

L'ultima resistenza rimasta all'invasione è la Earth Defence Force, guidata nientemeno che da Sam "Serious" Stone, protagonista della serie, insieme alla sua squadra pesantemente armata, formata da "commando disadattati", a quanto pare.

Serious Sam 4 è in verità un prequel per la serie, ma in grado di portare il caos e la distruzione a livelli senza precedenti, come possiamo intuire anche dal nuovo trailer. La classica formula di Serious Sam è stata rinnovata con un arsenale di armi ancora più ampio, un maggiore numero di nemici e situazioni ancora più estreme.

Il gioco non ha ancora una data d'uscita precisa ma è previsto per agosto 2020 su PC e Google Stadia, mentre successivamente è previsto anche su PS4 e Xbox One ma non ci sono ancora informazioni al riguardo. Potete saperne di più leggendo l'anteprima di Serious Sam 4, di cui siamo ancora in attesa di conferme per quanto riguarda la vociferata versione Nintendo Switch.