Carrion: data di uscita e trailer per il metroidvania horror, anche su Xbox Game Pass

Carrion è tornato a mostrarsi in occasione del Devolver Digital con un nuovo trailer di presentazione e anche una data di uscita, fissata per il 23 luglio, disponibile anche direttamente su Xbox Game Pass.

Carrion sarà dunque messo a disposizione il 23 luglio su PC, Xbox One e Nintendo Switch, per quanto riguarda le prime due piattaforme anche su Xbox Game Pass e, vista la concomitanza della data, probabilmente farà parte dei nuovi titoli che verranno annunciati all'interno del servizio nel corso dell'evento Xbox Game Showcase fissato per lo stesso giorno.

Sviluppato da Phobia Game Studio, Carrion è un metroidvania che si basa su un concetto veramente molto interessante: la sua ambientazione è chiaramente horror, ma la prospettiva risulta completamente ribaltata rispetto alla norma.

L'amorfa e mostruosa creatura che campeggia nel video e nelle immagini è in verità il protagonista del gioco: siamo dunque chiamati a controllare questa, mentre cerca di muoversi e divorare i nemici in varie maniere all'interno dei livelli.

Carrion era stato annunciato da Devolver Digital proprio un anno fa, in occasione dell'E3 2019, e a quanto pare è giunto infine a compimento entrando all'interno del programma Xbox Game Pass, non per nulla è stato presentato da Phil Spencer in persona nel corso del Devolver Digital, all'interno di un curioso siparietto in cui il capo della divisione Xbox si è ritrovato a dialogare con l'amorfa e mostruosa creatura che fa da protagonista al gioco.