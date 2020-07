Shadow Warrior 3 presentato con il trailer gameplay "Way to Motoko"

Shadow Warrior 3 è stato presentato con un primo trailer gameplay vero e proprio intitolato Way to Motoko, mostrato all'interno del Devolver Direct attualmente in corso, tra le nuove produzioni ad uscire sotto l'etichetta specializzata in indie.

Dopo aver visto Lo Wang mandarci a quel paese nel teaser trailer di annuncio, ecco dunque un vero e proprio trailer di presentazione esteso per Shadow Warrior 3, che si presenta come la diretta evoluzione dei due capitoli precedenti in questo video composto da scene d'intermezzo e anche un po' d'azione tratta direttamente dal gameplay.

Lo Wang torna in questo terzo capitolo insieme al sidekick Orochi Zilla, impegnati in un'improbabile missione di recupero di un antico drago mitologico che, a quanto pare, hanno in qualche modo liberato dalla sua prigionia millenaria.

Armato con un misto di lame e armi da fuoco, Lo Wang si ritrova dunque nuovamente in mezzo all'azione, tra minacce mitologiche e altre decisamente contemporanee, mostri assortiti ed esseri umani dalle facoltà particolari, tutti da affrontare a suon di colpi di lama o proiettili.

Da quanto è possibile vedere nel trailer, Shadow Warrior 3 recupera lo stile di combattimento veloce e misto dei capitoli precedenti come Shadow Warrior 2, basato sull'alternanza tra armi bianche a corto raggio e armi da fuoco a medio/lungo raggio, con diverse aggiunte al sistema di movimento e combattimento.

Tra queste troviamo la possibilità di correre sui muri, scattare in aria, effettuare doppi salti e usare una sorta di rampino che consente movimenti fulminei, oltre a spettacolari mosse in grado di finire gli avversari in maniere alquanto scenografiche.

Shadow Warrior 3 è previsto arrivare nel 2021 e non ha ancora una data di uscita ufficiale. Per il momento viene menzionato solo il PC come piattaforma di lancio, in attesa di capire se sia destinato ad arrivare anche su console ed eventualmente su PS5 e Xbox Series X.