Far Cry 6, trailer di presentazione trafugato, data di uscita confermata

Far Cry 6 è protagonista di un altro clamoroso leak, in questo caso si tratta dell'intero trailer di presentazione cinematico, che sarebbe dovuto andare in scena domani sera all'Ubisoft Forward ma che è trapelato in anticipo online, confermando peraltro la data di uscita per il 18 febbraio 2021.

Dopo che data di lancio, upgrade gratis da PS4 a PS5, e ambientazione tropicale erano già emersi ieri dalla sezione del PS Store di Hong Kong, il gioco subisce dunque un'altra fuga di dati e informazioni, in questo caso in forma di trailer di presentazione.

La quantità di leak sui titoli Ubisoft comincia ad essere impressionante, segno che qualcosa evidentemente non dev'essere andato per il verso giusto nell'organizzazione dell'Ubisoft Forward, in ogni caso riportiamo il video qui sotto, salvo ovviamente rimozioni forzate che potrebbero avvenire da un momento all'altro.

Si tratta di un trailer dal taglio alquanto cinematico che mostra qualcosa della storia e presenta i personaggi, confermando sostanzialmente quanto emerso in precedenza, ovvero che Far Cry 6 sarà ambientato in un paradiso tropicale che ricorda alquanto Cuba e mette in scena una storia di guerriglia e lotta per il potere da una parte e per la libertà dall'altra.

Il tutto, a quanto pare, confermato in arrivo per il 18 febbraio 2021, come era stato precedentemente riferito.

Aggiornamento: a quanto pare il trailer è stato rimosso proprio in questi minuti.