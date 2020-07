Far Cry 6, data di lancio, upgrade gratis da PS4 a PS5, e ambientazione tropicale

Far Cry 6 è trapelato in anticipo sui tempi nel PS Store, dalla sezione di Hong Kong a quanto pare, dunque non si tratta ancora di un annuncio ufficiale, ma poco ci manca. Per esempio sappiamo che il gioco arriverà il 18 febbraio 2021, ma non solo. Sappiamo anche nuove informazioni sulla nuova ambientazione sui personaggi e sull'upgrade gratis a PS5.

Ovviamente, Far Cry 6 verrà poi presentato in maniera più completa e soprattutto ufficiale nel corso dell'evento Ubisoft Forward che si terrà questa domenica 12 luglio alle ore 21:00, ma possiamo già trarre alcune informazioni da questa prima comparsa.

Innanzitutto la locandina, che potete vedere riportata qui sotto, mostra già alcune caratteristiche distintive di Far Cry 6: il nuovo capitolo ha un'ambientazione tropicale, probabilmente ispirata a Cuba a giudicare dallo stile generale. In bella mostra c'è, come si sa da giorni, Giancarlo Esposito, star di Breaking Bad.

"Benvenuti a Yara, un paradiso tropicale rimasto congelato nel tempo. Come dittatore di Yara, Anton Castillo ha intenzione di far tornare la sua nazione alla sua vecchia gloria con ogni mezzo e con l'aiuto del proprio figlio, Diego, che segue le orme del padre", si legge nella descrizione, almeno in base a una prima traduzione non ufficiale.

"La loro oppressione senza remore ha scatenato una rivoluzione nel paese". Proprio da questo scontro prende le mosse la storia, a quanto pare, visto che il protagonista, Dani Rojas, è un cittadino che si è arruolato nei ranghi dei guerriglieri per liberare la nazione dalla tirannia.

In base alle informazioni trapelate, Yara sembra essere la mappa più ampia mai vista prima nella serie, dunque superiore anche a quella di Far Cry 5 e caratterizzata anche da una notevole varietà di ambientazioni tra giungle, spiagge e l'ampia capitale Esperanza.

La situazione di guerriglia estesa a tutto il paese impone delle dinamiche di battaglia particolari, con armi artigianali, veicoli da usare e la possibilità di stringere alleanze sfruttando gli "Amigos", che potranno combattere al fianco dei guerriglieri contro le truppe di Anton Castillo.

Da notare anche che il gioco supporterà l'upgrade gratis da PS4 a PS5, attraverso una sorta di smart delivery: acquistando la versione digitale su PS4 si potrà ottenere l'upgrade gratuito alla versione PS5 completa delle sue specifiche caratteristiche.