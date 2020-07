PS5 potrebbe dare la possibilità di creare "mini demo" da condividere con gli altri

Un nuovo brevetto registrato da Sony parla di una nuova funzionalità di PS5. Da quanto emerge sembra che la console di nuova generazione di Sony consentirà agli utenti di creare delle "mini demo" di un gioco in modo da poterle condividerle con gli amici e gli altri utenti del Playstation Network.

Ovviamente non è detto che ad ogni brevetto registrato corrisponda necessariamente un qualcosa che sarà commercializzato. Potrebbe trattarsi di idee e tecnologie potenzialmente interessanti che poi, però, non hanno un'effettiva applicazione nella realtà. In questo caso sembra che Sony abbia creato un sistema per consentire ai giocatori di creare delle "mini demo" dei propri giochi da condividere con gli altri.

Non è chiaro come queste "mini demo" dovrebbero funzionare, quello che si immagina è che questo genere di funzionalità potrà essere utilizzato per aiutare gli amici a superare un determinato passaggio di un videogioco. Un'evoluzione dei walkthrough, nella quale la quale non si creano dei semplici video, ma si mostra direttamente nel gioco cosa è necessario fare per superare il punto incriminato.

Questo genere di tecnologia sarebbe perfettamente complementare con le voci che sostenevano che il controller avrà un microfono e un assistente vocale che aiuterà a finire i giochi, forse proprio pescando dal database di PS5 questo genere di "mini demo" grazie alle quali imparare a giocare.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe come funzionalità?