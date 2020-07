Far Cry 6: il giovane Diego potrebbe essere un personaggio molto amato dai fan

Il giovane Diego , il ragazzino comparso sulla copertina "rubata" di Far Cry 6 , in realtà potrebbe essere la versione giovane di un personaggio molto amato da tutti i fan della serie. Il titolo, volutamente sfuggente, è per preservarvi da eventuali spoiler che potrebbero rovinarvi una delle sorprese più piacevoli dello shooter open world di Ubisoft.

In questo caso, però, il leak di Far Cry 6 è servito da una parte a confermare la presenza del bravissimo Giancarlo Esposito, dall'altra a far notare la somiglianza del giovane Diego, il ragazzino di fronte a "Gus Frings di Breaking Bad", con un celebre cattivo della serie di Far Cry. Anzi, probabilmente si tratta del più celebre di tutti.

Avete visto quel sopracciglio tagliato? Vi ricorda nulla? Stiamo parlando, ovviamente di Vaas, uno degli antagonisti di Far Cry 3. L'attore che l'aveva interpretato Vaas, Michael Mando, sembrava non escludere un ritorno e ora questa immagine sembra una sorta di conferma.

A notare la somiglianza è stato l'Executive Editor of News di IGN Joe Skrebels e noi non possiamo che fargli i complimenti per l'occhio di falco. Skrebels fa anche notare che nel gioco Vaas non aveva quella cicatrice, che però era sul volto di Mando durante i trailer in live action del gioco. Quindi tutto potrebbe essere possibile.

Cosa ne pensate?