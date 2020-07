PS5: da una foto il controller DualSense sembra essere davvero enorme

Quella che dovrebbe essere la prima foto del DualSense, il controller di PS5, mostra un dettaglio non di poco conto: sembra essere enorme. Da quel che si può vedere è molto più grosso di un DualShock 4, il controller di PS4.

La foto, pubblicata sul forum Resetera, sta già facendo discutere. C'è che ritiene assurde le dimensioni del controller rispetto alla mano, c'è chi parla di una foto falsa, chi di un controller falso realizzato con una stampante 3D e c'è chi chiede di vedere anche il corpo del fotografo, per stabilire le reali proporzioni dell'oggetto.

Comunque sia il colpo d'occhio di questo grosso controller, più ampio della mano che lo sostiene, fa una certa impressione. Che Sony abbia deciso di allargare il DualSense per rispondere a tutte le critiche ricevute per la scarsa fattura dei DualShock 4, soprattutto se confrontati ai controller di Xbox? Difficile dirlo, visto che attualmente in pochissimi hanno avuto il piacere di impugnare un DualSense. Immaginiamo che per alcuni giocatori un controller troppo grande potrebbe rappresentare un problema, ma non facciamoci spaventare da così poco.