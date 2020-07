Far Cry 6 è il videogioco a cui Giancarlo Esposito ha lavorato: lo rivela un leak

Far Cry 6 è il misterioso videogioco a cui Giancarlo Esposito ha lavorato di recente: la notizia è stata rivelata da un leak probabilmente involontario del sito Game Reactor, che ha infatti cancellato la notizia.

Tutto fa pensare che il reveal del nuovo capitolo della serie, che vedrà l'attore di Breaking Bad interpretare sicuramente il villain di turno, avverrà nel corso dell'evento digitale Ubisoft Forward.

Già alcuni rumor sostenevano che Far Cry 6 sarebbe stato presentato da Ubisoft a luglio, dunque il leak di oggi non rappresenta che una conferma rispetto a quanto già immaginavamo.

Il resto, però, è ancora avvolto dal mistero: quale sarà l'ambientazione del gioco? Davvero Vaas tornerà nel prossimo capitolo? Quali novità possiamo aspettarci?

Per avere una risposta, come detto, dovremo attendere l'evento Ubisoft Forward, che si terrà il 12 luglio alle 21.00, ora italiana.

