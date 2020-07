DIRT 5 a 120 fps anche su PS5, la modalità non sarà esclusiva di Xbox Series X

DIRT 5 girerà a 120 fps anche su PS5, il che significa che tale modalità a frame rate elevato non è un'esclusiva di Xbox Series X: lo hanno confermato gli sviluppatori sulle pagine di Official PlayStation Magazine.

"La potenza di PlayStation 5 ci consentirà di avere anche un'opzione per far girare DIRT 5 a 120 fps, il che è molto entusiasmante per gli utenti che sanno come ogni fotogramma conti", ha spiegato il development director Rob Karp.

A questo punto bisognerà capire se ci saranno differenze in termini di risoluzione fra le due console a parità di fotogrammi: un tema che immaginiamo diverrà ricorrente per quanto concerne le produzioni multipiattaforma.

Annunciato da Codemasters con un trailer durante l'evento di Xbox Series X, DIRT 5 punterà a offrire un impatto visivo notevolmente superiore rispetto ai precedenti episodi della serie.

Non solo: la modalità carriera di DIRT 5 potrà contare sulla presenza di narratori d'eccezione come Troy Baker e Nolan North.