Assassin's Creed Valhalla: la data di uscita spunta in anticipo sulla presentazione

Assassin's Creed Valhalla ha una data di uscita, proveniente da fonti attendibili ma non ancora attraverso una comunicazione ufficiale, tuttavia possiamo prenderla decisamente per buona, con il gioco destinato ad arrivare il 17 novembre 2020.

Come ben visibile nel tweet riportato qui sotto, il nuovo gioco Ubisoft arriverà dunque il 17 novembre: nel breve filmato promozionale si parla di Xbox One e Xbox Series X, peraltro entrambe inserite all'interno del generico logo "Xbox" che probabilmente campeggerà d'ora in poi nei materiali legati alla comunicazione sulle console Microsoft, ma è chiaro che nella medesima data il gioco sarà disponibile anche su PS4 e ovviamente PS5.

Da notare che nella pagina legata all'apertura dei preorder, visibile nel video, risulta scritto "In arrivo anche per Xbox Series X", come se alla data del 17 novembre non fosse ancora prevista la presenza della specifica versione next gen, ma si attendono ulteriori chiarimenti sull'argomento.

Assassin's Creed Valhalla dev'essere presentato in maniera ufficiale e ben più completa nel corso dell'Ubisoft Forward, l'evento di presentazione che la compagnia francese ha organizzato per domani, 12 luglio alle ore 21:00. Per l'occasione, Multiplayer.it dedicherà una maratona Twitch all'evento, dunque la giornata di domani sarà interamente dedicata a Ubisoft e alle sue novità.

Una delle maggiori doveva essere appunto Assassin's Creed Valhalla, ma a questo punto la data di uscita è già emersa e non ci resta che attendere le altre informazioni, oltre probabilmente al trailer e agli altri materiali che verranno diffusi per l'occasione. A questo si aggiungerà anche Far Cry 6, altro titolo che ha subito un leak in questi giorni ma verrà annunciato più nel dettaglio domani.

Di Assassin's Creed Valhalla sono peraltro emersi svariati leak nei giorni scorsi come quello con il gameplay a 60 fps e il video di gameplay da 30 minuti.