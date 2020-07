Shadow Warrior 3: Lo Wang ci manda a quel paese nel teaser trailer di annuncio

Devolver Digital ha pubblicato il teaser trailer di annuncio di Shadow Warrior 3 in cui il protagonista Lo Wang ci manda a quel paese in attesa del primo gameplay effettivo, che sarà mostrato durante l'evento del publisher dell'11 luglio.

Il filmato in effetti è un piccolo capolavoro di anarchia sboccacciata, tanto cara a Devolver e allo sviluppatore Flying Wild Hogs, in cui possiamo vedere Lo Wangfare qualche esercizio e quindi affrontare alcuni demoni al suo solito modo. Naturalmente compie un massacro, con il sangue che finisce per schizzare ovunque, anche su di un povero e innocente coniglietto. Non manca anche un bell'impalamento, tanto per chi non avesse chiaro di che cosa stiamo parlando.

Intanto che aspettiamo il gameplay, vi ricordiamo che Shadow Warrior 3 è il nuovo capitolo di una serie nata ormai molti anni fa. Il titolo originale, ancora oggi giocabile, fu sviluppando usando il Build, il motore di Duke Nukem 3D, mentre la nuova trilogia ha adottato delle soluzioni decisamente più moderne.

Purtroppo il teaser non ha svelato data d'uscita o piattaforme su cui potremo giocare a Shadow Warrior 3. Di nostro scommettiamo sul PC e su console next-gen, ma è probabile che si tratti di un titolo cross-gen e che esca anche su PS4 d Xbox One.