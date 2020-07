Pokémon GO, un'immagine festeggia il quarto anniversario e anticipa tante novità

Il tempo vola via in fretta: sono già passati quattro anni dal lontano lancio sul mercato di Pokémon GO, avvenuto nell'estate del 2016. Ecco che allora il titolo mobile di Niantic Labs festeggia il suo quarto anniversario e (come sempre) lo fa con un'immagine promozionale.

L'immagine legata ai festeggiamenti rappresenta un appuntamento rituale, e va da accompagnarsi a tutte le iniziative legate al quarto anniversario di Pokémon GO. Ora, il dettaglio importante di tutta questa storia è che sempre l'immagine in questione (che trovate in calce all'articolo) nasconde dei segreti. Anticipa tutte le novità in arrivo su Pokémon GO nei prossimi mesi.

Come prima cosa viene riconfermata la MegaEvoluzione, annunciata giusto un paio di settimane fa: dovrebbe debuttare entro l'autunno. Ecco che allora il wallpaper mostra MegaLucario, MegaMewtwo Y e MegaCharizard X. Poi, nascosti in vari punti del wallpaper, ci sono anche Froakie, Fennekin e Chespin, chiaro riferimento alla sesta generazione di Kalos (Pokémon X e Pokémon Y). E potremmo continuare.

Anzi, continuiamo. Eccovi tutti i dettagli dell'immagine, che fanno riferimento ad altrettante novità in arrivo su Pokémon GO nei prossimi mesi, presumibilmente entro la fine del 2020.

Victini (sarà disponibile dal Pokémon GO Fest 2020)

MegaLucario, MegaMewtwoY e MegaCharizardX, che riconfermano l'arrivo della MegaEvoluzione

La Mongolfiera del Team GO Rocket, poi i tre Leader del Team GO Rocket e Giovanni

Whimsicott, Pokémon di Unima non ancora disponibile

Chespin, Fennekin e Froakie (sesta generazione di Kalos, Pokémon X e Y)