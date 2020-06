Pokémon GO festeggia il quarto compleanno: tutte le iniziative e i bonus

Sembra trascorso molto meno tempo, tuttavia già da quattro anni Pokémon GO è disponibile gratuitamente per smartphone Android e dispositivi iOS. Proprio questi giorni, infatti, l'app di Niantic Labs approdò in tutto il mondo, nel lontano 2016, incentivando i giocatori ad uscire di casa (fisicamente) per catturarli tutti. In occasione del quarto anniversario non potevano di certo mancare iniziative e bonus di sorta.

Per festeggiare il quarto compleanno di Pokémon GO, gli sviluppatori di Niantic Labs hanno pensato bene di fare le cose in grande. Non uno o due giorni di bonus ed iniziative, dunque, ma un intero programma che si svolgerà nelle prossime settimane, fino all'atteso Pokémon GO Fest 2020 (ricordiamo che quest'anno il Pokémon GO Fest si terrà "a distanza", tramite acquisto di un biglietto digitale).

"Allenatori, grazie per il duro lavoro che avete svolto per diventare i migliori in questi ultimi quattro anni! Il Professor Willow deve essere fiero di tutti voi. Per festeggiare il quarto anniversario di Pokémon GO, potrete vivere un'entusiasmante estate ricca di eventi che culmineranno nel Pokémon GO Fest 2020! Tutti gli Allenatori del mondo, indipendentemente dal fatto che abbiano un biglietto per il Pokémon GO Fest 2020, potranno partecipare a tre sfide settimanali sotto forma di ricerche a tempo. Completandole, gli Allenatori sbloccheranno altre specie di Pokémon durante il Pokémon GO Fest 2020".

Di seguito il programma completo relativo ai festeggiamenti del quarto anniversario di Pokémon GO, organizzato per settimane.