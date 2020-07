Xbox Series X: Craig Matchett di Obsidian ha pubblicato i modelli del nuovo GdR?

Craig Matchett, il lead character designer di Obsidian, ha da qualche tempo pubblicato dei modelli 3D "per un progetto in lavorazione" utilizzando l'Unreal Engine 4. Adesso che sono usciti i rumor su di un presunto gioco di ruolo per Xbox Series X in lavorazione presso lo studio, ci domandiamo: non è che si tratta delle bozze di questo nuovo progetto.

Nello specifico di riferiamo a questa notizia: secondo un insider Everwild e un GdR di Obsidian saranno all'evento di luglio di Xbox Series X. Quello stesso evento di cui hanno appena annunciato la data e l'ora ufficiali.

Osservando, quindi, gli ultimi lavori di Craig Matchett pubblicati su Artstation, ci viene da chiedere se i tanti personaggi ad ispirazione medioevale creati negli ultimi mesi dall'artista siano parte del lavoro fatto per questo fantomatico gioco. Sotto i suoi modelli, infatti, Craig Matchett ha scritto che sono "per un gioco in progetto con l'UE4".

Si tratta di quattro cavalieri piuttosto diversi tra di loro: il primo è coperto di tutto punto con un'armatura completa di piastre ricca di ornamenti e stemmi. Il secondo sembra un personaggio di rango inferiore, sempre difeso da un'armatura completa, ma più semplice e senza particolari ornamenti Il terzo è un guerriero non morto, armato con una maglia d'acciaio, ascia e scudo. I tre personaggi che sembrano usciti di peso da un Dark Souls.

L'ultimo modello 3D, forse il più bello e interessante, è di una donna dai bei lineamenti in un'armatura bianca e blu, con alcuni inserti gialli. È armata di lancia e può indossare un casco completo molto elaborato con quattro vistose piume in cima.





Un design ispirato, anche se molto classico. Quello che ci domandiamo è se le console di prossima generazione saranno davvero in grado di muovere modelli 3D di questa qualità.

Potete trovare tutti i lavori di Craig Matchett a questo indirizzo.

