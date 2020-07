The Last of Us 2, è possibile criticarlo? In che modi è lecito farlo?

È possibile criticare giochi come The Last of Us 2? Perché spesso quelli che lo fanno vengono additati negativamente? Davvero c'è un pregiudizio verso chi non apprezza qualcosa che viene riconosciuto dalla maggioranza come bello? In che modi è lecito parlare di un titolo simile?

"Io nun ce l'ho cò te ma cò quelli che te stanno vicino e nun t'hanno buttato de sotto" disse Ettore Petrolini a uno spettatore particolarmente fastidioso che lo stava fischiando durante uno spettacolo disturbando tutto il pubblico. Petrolini naturalmente non ce l'aveva con lo spettatore perché lo stava criticando, ma per il modo in cui lo stava facendo, che andava oltre il diritto di esprimere il suo disappunto per qualcosa che evidentemente considerava brutto o sgradevole.

Attenzione, perché il testo che segue contiene anticipazioni su The Last of Us 2. Se non volete averne, non continuate a leggere oltre.

Purtroppo per alcuni nel 2020 libertà di critica significa: