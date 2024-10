Carrion arriva su iOS e Android: l'horror di Devolver ci mette nel ruolo del "mostro"

Con una manovra perfettamente in linea con Halloween, Devolver Digital ha annunciato il prossimo lancio di Carrion su iOS e Android, portando dunque il particolare horror a parti invertite su piattaforme mobile, dopo essere uscito da tempo su PC e console.

Carrion non ha ancora una data di uscita annunciata in via ufficiale, ma su App Store e Google Play viene segnalato in uscita per il 31 ottobre 2024, dunque precisamente in tempo per Halloween, e viste le atmosfere di questo particolare titolo si tratta di una scelta alquanto azzeccata.

Nel frattempo, le pre-registrazioni sono aperte aperte su App Store e Google Play e non dovrebbe mancare molto al lancio del titolo, che risulta particolarmente interessante nel contesto mobile.