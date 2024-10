Il controller per Xbox Razer Wolverine V3 Pro è in sconto su Amazon

Su Amazon Italia , puoi acquistare il Razer Wolverine V3 Pro a 194,66€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo originale di 229,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia , con reso gratuito entro 14 giorni. Ad oggi, la spedizione è prevista tra 3 e 7 mesi, spingendo la data di consegna a dicembre inoltrato , nel migliore dei casi. Molto spesso però, quando il prodotto è venduto e spedito da Amazon, queste date diventano molto più brevi di quanto segnalato, anche se ad ora non possiamo accertarlo.

Le specifiche tecniche

Il Razer Wolverine V3 Pro è dotato di Razer HyperSpeed Wireless, garantendo una connessione senza lag, perfetta per i giochi competitivi. I pulsanti meccano-tattili offrono una risposta rapida e precisa, mentre gli analogici con effetto Hall prevengono il drift, migliorando la precisione. Il controller è progettato per il comfort durante lunghe sessioni di gioco ed è accompagnato da una custodia da trasporto e un cavo da 3 metri per facilitare la gestione negli eventi e tornei.

Le levette di precisione con Effetto Hall.

Inoltre, grazie alla tecnologia Razer Sensa HD Haptics, il Wolverine V3 Pro fornisce vibrazioni aptiche avanzate, offrendo un'esperienza tattile che si adatta all'intensità delle azioni di gioco, migliorando così l'immersione.