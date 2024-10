Il case arancione Cooler Master MasterBox NR200P Mini ITX è in sconto su Amazon

Pannello in vetro e spazio per 7 ventole

Il Cooler Master NR200P è un case compatto, con pannelli laterali in vetro temperato per mostrare il layout interno e l'illuminazione RGB dei componenti. Supporta schede madri Mini-ITX e Mini-DTX e offre spazio per 7 ventole di raffreddamento, incluso supporto per radiatori fino a 280mm.

Il case con il vetro rimosso.

Nonostante le dimensioni ridotte, questo case può ospitare schede grafiche fino a 330 mm, alimentatori SFX/SFX-L, e dissipatori CPU fino a 155 mm. La rimozione dei pannelli avviene senza utensili, consentendo un accesso rapido a 360° per una configurazione semplice e avanzata.