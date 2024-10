Un trailer con i riconoscimenti di Metaphor: ReFantazio sulle note dei Radiohead

Il trailer con i riconoscimenti della stampa per Metaphor: ReFantazio si pone anch'esso come un'esperienza suggestiva: da un lato per via dei voti straordinari che il titolo Atlus ha ricevuto dalla critica internazionale; dall'altro per le atmosfere donate a queste sequenze dalla cover del brano "Burn the Witch" dei Radiohead.

Il video propone un'intrigante carrellata di personaggi e situazioni tratti appunto dalla campagna di Metaphor: ReFantazio, che i vedrà visitare il Regno Unito di Euchronia nel tentativo di risolvere il feroce conflitto che si è scatenato dopo la morte del Re.

I diversi contendenti al trono si affrontano infatti in un torneo che andrà a determinare il nuovo sovrano e il nostro personaggio dovrà cimentarsi con la medesima sfida, mentre prova ad aiutare il legittimo principe, che molti credono morto, a liberarsi da una maledizione.