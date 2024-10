Metaphor: ReFantazio ha la media voti più alta del 2024 su Metacritic assieme ad Astro Bot

Con oltre trenta recensioni all'attivo, il nuovo JRPG di Atlus ha un metascore di 94 , per l'appunto il più altro tra tutti i giochi pubblicati nel 2024, a parimerito con l'avventura platform di Team Asobi in esclusiva per PS5.

Un'annata ottima per il Giappone

Volendo includere le espansioni, anche Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha la media del 94 su Metacritic, mentre Final Fantasy 7 Rebirth al momento è quarto con un metascore di 92, a riprova che il 2024 è un'annata davvero eccezionale per i giochi prodotti in Giappone.

Il protagonista di Metaphor: ReFantazio e la fata Gallica

A riprova di quanto detto in precedenza, menzioniamo anche Tekken 8 (90), Like a Dragon: Infinite Wealth), Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (89) e Castlevania Dominus Collection (89) e, scendendo di qualche punto, anche il recente The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom con una media dell'86.

Tornando a Metaphor: ReFantazio, il lancio su PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC è in programma per venerdì 11 ottobre, ma nel frattempo potete già portarvi avanti e giocare il prologo grazie alla demo disponibili su tutti gli store, che permette di trasferire i salvataggi al gioco completo una volta acquistato. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra recensione dell'ultima fatica di Atlus.