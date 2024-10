PS5 Pro e PC a confronto: meglio PSSR, FSR o DLSS in Ratchet & Clank: Rift Apart?

Ebbene, in questo caso la superiorità della tecnologia messa a punto da Sony appare abbastanza netta , specie in determinate circostanze: quando i dettagli di un oggetto vengono renderizzati per la prima volta, ad esempio, sui particellari e nella resa dell'erba, che generalmente si comporta meglio con le tecnologie di upscaling basate su machine learning.

Digital Foundry ha realizzato un interessante confronto fra PSSR, FSR e DLSS , le tecnologie di upscaling impiegate rispettivamente da PS5 Pro e PC , allo scopo di capire come si comportano nell'unico gioco che al momento le supporta tutte, ovverosia Ratchet & Clank: Rift Apart.

Con DLSS, però, il discorso è diverso

A poche ore dal video in cui Digital Foundry ha detto di ritenere PS5 Pro un'alternativa valida al PC con determinati giochi, nello specifico quelli che arrivano all'appuntamento con il lancio in condizioni problematiche sul piano dell'ottimizzazione, il confronto realizzato da Alex Battaglia fa luce appunto su una delle argomentazioni a sostegno di quelle dichiarazioni.

E così, se è vero che PSSR si comporta generalmente meglio di FSR 3.1, lo stesso non accade con DLSS, che si pone ancora come la teccnologia di upscaling migliore sulla piazza. Certo, si tratta di un dato poco utile nel confronto fra le due piattaforme, visto che su PS5 questo strumento non è disponibile.

Ad ogni modo, il Deep Learning Super Sampling può contare ormai su diverse iterazioni che di volta in volta hanno migliorato la resa di tale tecnica, e anche nel caso di Ratchet & Clank: Rift Apart si dimostra superiore agli altri upscaler, capace com'è di mantenere intatti i dettagli delle immagini in qualsiasi situazione.