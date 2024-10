Black Myth: Wukong è stato classificato per Xbox Series X|S dalla ESRB, il che potrebbe significare che l'action RPG sviluppato da Game Science è in procinto di approdare anche sulle console Microsoft.

Già disponibile su PC e PS5, dove ha riscosso uno straordinario successo, Black Myth: Wukong è stato rinviato su Xbox per motivi non meglio specificati, tanto che hanno cominciato a circolare diverse voci sulle difficoltà della conversione per Series S.

Tuttavia Microsoft ha smentito i rumor, continuando a lavorare con Game Science per fare in modo che il loro titolo potesse arrivare nel più breve tempo possibile anche sulle sue console.

Ebbene, alla luce della classificazione effettuata nelle scorse ore dalla ESRB sembra che finalmente il progetto sia stato portato a termine e che ormai tutto sia pronto per il lancio su Xbox. Arriverà un annuncio già nei prossimi giorni?