Farming Simulator 23 per Nintendo Switch è in forte sconto su Amazon

Un'esperienza immersiva

In Farming Simulator 23, puoi lavorare con un'ampia varietà di macchinari agricoli, tra cui trattori, raccoglitrici e attrezzi per la silvicoltura. Il gioco offre la possibilità di coltivare diverse piante nei campi e raccogliere uva e olive sui terreni collinari. Inoltre, puoi gestire catene di produzione per vendere i tuoi prodotti e utilizzare camion per trasportare le merci in modo efficiente.

Gli strumenti di simulazione avanzati di Farming Simulator 23 offrono un'esperienza immersiva, permettendoti di sperimentare ogni aspetto della vita agricola, dal lavoro nei campi alla gestione logistica, con una varietà di attrezzi e macchinari realistici.