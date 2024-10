Dragon Age: The Veilguard è gratis con l'acquisto di 6 mesi di abbonamento a GeForce Now Ultimate

NVIDIA ha lanciato un'interessante iniziativa promozionale che consente di ottenere Dragon Age: The Veilguard gratis, come regalo con l'acquisto di 6 mesi di abbonamento a GeForce NOW, per un periodo limitato di tempo in attesa del lancio del gioco.

Come abbiamo visto, Dragon Age: The Veilguard è stato aggiunto al catalogo dei giochi disponibili nel catalogo del servizio GeForce NOW, dunque al lancio, fissato per il 31 ottobre, il gioco BioWare potrà essere giocato direttamente attraverso il cloud gaming di NVIDIA, ma a questo si collega anche l'interessante promozione in corso.

Fino al 30 ottobre, acquistando 6 mesi di abbonamento GeForce NOW Ultimate, si ottiene anche Dragon Age: The Veilguard in regalo, con una promozione che risulta dunque molto interessante, sebbene il prezzo del piano in questione non sia bassissimo.