Tutti i requisiti di Dragon Age: The Veilguard: Minimi, Consigliati, Ultra, con e senza Ray Tracing

BioWare ha condiviso nuovi dettagli sui requisiti tecnici di Dragon Age: The Veilguard, i suo venturo gioco di ruolo d'azione che proseguirà le avventure iniziate in Dragon Age: Inquisition. Precisamente, ha svelato che non sarà presente alcuni tipo di DRM (tecnologia anti-pirateria) di terze parti su PC. In altre parole non ci sarà Denuvo.

Inoltre, ha indicato quali sono i requisiti PC per poter giocare usando il ray tracing. In precedenza erano già stati indicati i requisiti "standard" senza ray tracing.