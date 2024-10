Harrison Ford ritiene "sciocchi" gli attori che rifiutano di recitare in film Marvel

Harrison Ford farà il proprio debutto nel Marvel Cinematic Universe (MCU per brevità) in Captain America: Brave New World. Sarà Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Non è ovviamente il primo attore hollywoodiano famoso a fare la propria comparsa nella serie di film di Disney dedicati ai personaggi dei fumetti, ma non è mai da dare per scontato visto che tanti attori sono contrari all'idea di apparire in una pellicola Marvel.

A questo riguardo, Ford ha affermato che gli attori sono un po' "sciocchi" nel non voler prendere parte a una produzione Marvel, almeno una volta nella loro carriera.