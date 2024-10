Dragon Age: The Veilguard svela orari di sblocco, uscita e date del preload

Siamo ormai vicini all'uscita di Dragon Age: The Veilguard, fissata per il 31 ottobre, ed Electronic Arts ne approfitta per segnalare anche l'orario di sblocco del gioco in versione digitale, cosa che avverrà secondo gli orari segnalati nella mappa riportata qui sotto, oltre alle date del preload.

Abbiamo visto che Dragon Age: The Veilguard è ormai entrato in fase gold, dunque non ci sono problemi a ritardarne l'uscita, la quale avverrà secondo le tempistiche già segnalate, ovvero il 31 ottobre, e più precisamente alle ore 17:00 in Italia, secondo l'orario italiano, come possiamo vedere nella mappa riportata qui sotto.

Si tratta dunque di un lancio comodo, a metà del pomeriggio di giovedì, che dovrebbe trovare la maggior parte dei giocatori già pronta alla propria postazione, cosa che potrebbe portare anche a un notevole traffico di utenti online.