Le nuove Xbox Series X hanno alcune modifiche interne: vediamo cambiamenti e miglioramenti scoperti

All'esterno e in termini di caratteristiche, le nuove Xbox Series X in vendita in questo periodo si riconoscono per le colorazioni differenti e per la mancanza del lettore ottico, oltre ad avere un SSD più capiente, ma a quanto pare qualcosa è cambiato anche dentro.

I nuovi modelli di Xbox Series X non cambiano solo esternamente ma contengono anche alcune modifiche all'interno rispetto all'originale del 2020, come scoperto dallo youtuber Austin Evans che ha effettuato un teardown delle console per evidenziare i cambiamenti effettuati.

Le differenze emerse

Le modifiche maggiori si concentrano sulla scheda madre, che appare semplificata rispetto all'originale, con vari elementi spostati e riorganizzati, probabilmente anche per generare meno calore o forse per un maggiore risparmio nella produzione.

Il cambiamento forse più consistente è dato dal passaggio al nuovo SoC da 6nm, che ha probabilmente comportato un po' il redesign generale dell'interno dell'hardware.

Altra variazione piuttosto evidente è data dal nuovo sistema di dissipazione: i modelli usciti in questi giorni non hanno la vapor chamber caratteristica dell'Xbox Series X originale, sostituita con un dissipatore in rame più classico, ma in generale le temperature registrate e il livello di rumore non cambiano rispetto alla versione classica.

Il miglioramento evidente risulta dall'assorbimento energetico, a quanto pare, con i nuovi modelli di Xbox Series X che consumano meno, secondo le rilevazioni fatte da Evans: mentre la console originale consumava circa 61w in idle sulla dashboard, la nuova versione fa registrare 51w nella stessa situazione, mentre la versione digitale scende ulteriormente a 38w.

In gaming, con l'hardware sotto carico, l'Xbox Series X originale fa registrare circa 167w, mentre il modello senza disco va a 156w e quella con SSD da 2TB fa registrare 151w.

Le differenze sulla motherboard delle nuove Xbox Series X

Non sono cambiamenti di grande rilievo, ma come fa notare The Verge questa riduzione di consumo potrebbe risultare utile nelle farm utilizzate per Xbox Cloud, dove viene utilizzato l'hardware di Xbox Series X e dove questi cambiamenti potrebbero avere effetti maggiori, moltiplicati per la quantità di unità presenti.