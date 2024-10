Xbox Series S bianca da 1 TB ora è disponibile in Italia, in arrivo anche due nuovi modelli di Xbox Series X

A partire da oggi il nuovo modello di Xbox Series S con 1 TB di SSD in colorazione Robot White è disponibile per l'acquisto anche in Italia. Ricordiamo inoltre che è in programma tra pochi giorni il lancio anche di due varianti di Xbox Series X, una bianca senza lettore da 1TB e l'altra nera in edizione speciale con 2TB di spazio d'archiviazione.

Partendo dal nuovo modello di Xbox Series S, è disponibile all'acquisto presso lo store di Microsoft e rivenditori di terze parti, incluso Amazon.it, al prezzo consigliato di 349,99 euro, lo stesso della variante nera lanciata sul mercato lo scorso anno. Rispetto al modello base, l'unica differenza è per l'appunto l'SSD più capiente da 1TB contro i 512 GB della versione standard.