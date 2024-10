Indiana Jones e l'Antico Cerchio annuncia la collaborazione con BWT Alpine F1 Team

Non era mai accaduto prima che un videogioco venisse integrato in maniera così completa all'interno di una squadra di Formula Uno: entrambe le vetture Alpine F1, nonché le tute dei piloti Pierre Gasly ed Esteban Ocon , vanteranno un design che si rifà all'estetica di Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Un'iniziativa importante

In arrivo su PC e Xbox Series X|S il 9 dicembre e in primavera su PS5, Indiana Jones e l'Antico Cerchio si pone senza dubbio come il gioco più importante in questo momento per Microsoft, ed è dunque naturale che l'azienda abbia pensato di promuoverlo anche uscendo dai confini del mercato videoludico.

"Lavorare con il team di Xbox per portare l'incredibile livrea ispirata a Indiana Jones e l'Antico Cerchio al Gran Premio degli Stati Uniti è stato fantastico", ha dichiarato Oliver Oakes, coordinatore del BWT Apline F1 Team. "Il nuovo look si sentirà a casa nello scenario di Austin, questo fine settimana."

"Durante questi mesi la nostra partnership con Xbox ha raggiunto nuove vette e questa è senza dubbio la nostra iniziativa più importante. Tuttavia ci sono anche altre cose in arrivo e non vedo l'ora di poter mettere le mani sul gioco non appna sarà disponibile."