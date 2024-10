Lies of P è ora "potenziato" per PlayStation 5 Pro: il messaggio del team

La lista include nomi come Horizon Forbidden West, Resident Evil Village, Marvel's Spider-Man 2 e molti altri. A questi "molti altri" si aggiunge ora un nuovo titolo: Lies of P .

Ciò che sappiamo su Lies of P

La conferma arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Lies of P. Come potete vedere qui sotto, il team ha scritto molto semplicemente che "Lies of P ora è potenziato per PlayStation 5 Pro". In allegato vi è una immagine nota del videogioco che mostra il personaggio principale mentre affila la sua arma da taglio.

Il tweet di Lies of P

Al momento non è chiaro in che modo esattamente questo "potenziamento" emergerà, se lo farà in termini di risoluzione o miglioramento del frame rate. In ogni caso, nella speranza che non nascano problemi specifici per la versione PS5 Pro, un miglioramento è sempre gradito visto che arriva come aggiornamento gratuito (se non si considera la spesa della console, certo).

Nel caso nel quale non abbiate idea di cosa sia Lies of P, è presto detto: si tratta di un gioco di ruolo d'azione che ricalca lo stile dei souls di FromSoftware. Nei panni di un burattino, dovremo esplorare la città di Krat, un luogo dove dei robot steampunk si sono ribellati agli umani e hanno fatto una carneficina. Dovremo combattere e comprendere come diventare persone reali, in una storia lontanamente ispirata a Pinocchio di Collodi. Il team è attualmente al lavoro su un DLC e un seguito.